Novos ministros da AGU e da Justiça tomam posse no Planalto em cerimônia reservada

A cerimônia ocorreu em caráter reservado no Palácio do Planalto e não estava prevista na agenda das autoridades. As cerimônias de posse dos demais ministros deve ocorrer na próxima terça-feira (6/4).

Depois de uma passagem de quase um ano pelo Ministério da Justiça, André Mendonça retorna para a AGU, no lugar de José Levi Mello, que deixa a Esplanada. Ele é um dos nomes cotados pelo presidente para ser indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF), na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello, que se aposenta em 5 de julho.

Já Anderson Torres, que era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, assume o primeiro cargo no governo federal. Torres chega para ser o chefe da pasta com as credenciais de quem tem total confiança do presidente e relacionamento próximo com o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos).

Foi com imensa honra que hoje tomei posse como Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Agradeço ao Presidente @jairbolsonaro pela confiança no nosso trabalho.

À disposição do Brasil, sempre! 🇧🇷🇧🇷@JusticaGovBR March 30, 2021

