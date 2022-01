Número 2 de Flávia Arruda trabalhou para Cunha e Geddel

Apoie o 247

247 - A crise na Secretaria de Governo, comandada pela ministra Flávia Arruda, fez ressurgir o nome de Carlos Henrique Sobral, atual secretário-executivo da pasta, como possível substituto. É o que informa o jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no Globo. Sobral é ex-assessor de Eduardo Cunha e de Geddel Vieira Lima, e voltou ao governo em agosto passado trazido pela própria Flávia Arruda e por Ciro Nogueira (Casa Civil).

Líderes partidários da Câmara dos Deputados se queixam da falta de comprometimento da ministra, que não atendeu o celular na última semana, segundo informações da jornalista Malu Gaspar, também do Globo. O deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) avisou aos colegas que, a partir de agora, defenderá a demissão da ministra e que o governo não conte com ele, nem com seu partido.

Por outro lado, o ministro Nogueira, que seguirá no cargo até o fim do atual governo, quer consolidar a relação com o “Centrão”, controlando nomeações e a destinação de verbas.

Quanto à Sobral, ele assessorou Geddel na Integração Nacional durante o governo do ex-presidente Lula. Depois, auxiliou Eduardo Cunha na liderança do MDB e na presidência da Câmara.

No governo Temer, Sobral voltou a trabalhar com Geddel, como chefe de gabinete da Secretaria de Governo. Após a demissão do ministro, ele foi mantido no cargo na gestão de Antônio Imbassahy.

O nome de Sobral, contudo, enfrenta "muita resistência" de Jair Bolsonaro e aliados próximos, informa Jardim. O governo chegou a cogitar a indicação de Celio Faria Junior para assumir a Secretaria de Governo em março, quando haverá a reforma ministerial ocasionada pelas eleições.

