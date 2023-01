Número 2 do Ministério da Agricultura pediu votos para Bolsonaro (vídeo)

Apoie o 247

247 - Nomeado nesta sexta-feira (6) secretário-executivo do Ministério da Agricultura, o advogado Irajá Lacerda apoiou Jair Bolsonaro (PL) na última eleição. O jornalista Ricardo Noblat, do Metrópoles, divulgou um vídeo em que Lacerda pede votos para o antigo ocupante do Palácio do Planalto.

"Olá, meus amigos. Me chamo Irajá Lacerda e sou candidato a deputado federal. Venho aqui publicamente manifestar meu apoio ao presidente Bolsonaro”, diz ele na gravação.

O advogado foi chefe de gabinete do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, no Senado e é filho do segundo suplente do ministro no Senado.

