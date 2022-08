Número de candidatos policiais e das forças de segurança aumenta 27%

De acordo com números do TSE, mais de 1,7 mil candidatos vinculados a forças de segurança apresentaram registro no TSE este ano edit

Apoie o 247

ICL

247 - O número de candidatos policiais e de outras forças de segurança subiu 27% nesta eleição em comparação com 2018. De acordo com números do portal G1, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mais de 1,7 mil candidatos vinculados às polícias militar, civil, bombeiros e membros das Forças Armadas apresentaram registro no TSE este ano, contra mais de 1,3 mil há quatro anos.

O número de candidatos que declararam trabalhar como policiais militares passou de 601 em 2018 para 817 em 2022, alta de 36%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.