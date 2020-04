Número de infectados por coronavírus no DF pode ser 5 vezes maior, segundo pesquisa

247 - O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Distrito Federal pode ser cinco vezes maior que os números oficiais divulgados pela Secretaria de Saúde do DF, informam pesquisadores da Universidade de Brasília (Unb) e da Universidade de São Paulo (USP).

Os pesquisadores usaram a taxa de letalidade da Coreia do Sul, que por ter feito testagens massivas, afirmam, é o que mais se aproxima da realidade, e relacionaram o número com o total de óbitos do DF.

Segundo os especialistas, a diferença nos números ocorre porque nem todos os infectados são testados e, por isso, não têm o diagnóstico confirmado. Ou seja, de acordo com a pesquisa, com 650 casos confirmados, o número real deve ser maior que três mil.

