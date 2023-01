Número de pessoas com autorização para ter arma sobe sete vezes no mandato de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O número de brasileiros com autorização para ter arma de fogo aumentou sete vezes durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). A quantidade de CACs (grupo formado por caçadores, atiradores e colecionadores) subiu de 117.467 em 2018 para 813.188 em 2022. Os dados, publicados neste domingo (22) pelo portal G1, foram obtidos pela Lei de Acesso à Informação (LAI) junto ao Exército.

De acordo com o Anuário de Segurança Pública, com base em estatísticas do Exército Brasileiro, 117.467 pessoas tinham licença para ter armas em todo o país até 2018, último ano do governo de Michel Temer (MDB). Com os registros liberados pelo governo Bolsonaro, o total de CACs aumentou 592% e fechou o ano passado em 813.188.

