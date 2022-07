Nunes Marques determina que senador explique orçamento secreto obrigatório

Marcos do Val (Podemos) terá de esclarecer o dispositivo da LDO que prevê que as emendas de relator sejam impositivas edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro Kássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o senador Marcos do Val (Podemos) esclareça o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que prevê a obrigatoriedade do orçamento secreto, isto é, que as emendas de relator sejam impositivas.

O dispositivo foi aprovado na última quarta-feira, 29, na Comissão Mista de Orçamento (CMO). Agora precisa ser aprovado pelo Congresso.

"Reputo indispensável a prévia colheita de esclarecimentos para o adequado e seguro enfrentamento do direito líquido e certo invocado", diz o ministro do STF no despacho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A obrigatoriedade do orçamento secreto, defendida pelo Centrão, é vista como algo que pode enfraquecer o próximo governo, que terá de manter as emendas de relator.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nunes Marques também determinou que a Advocacia-Geral da União (AGU) fosse notificada para que depois a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE