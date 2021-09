Nunes Marques, do STF, testa positivo para Covid-19

Segundo a assessoria do ministro, ele está com sintomas leves e cumprirá isolamento. O magistrado já recebeu as duas doses da vacina edit

Metrópoles - O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), testou positivo para Covid-19, nesta quarta-feira (1º/9). A informação foi confirmada pela assessoria do magistrado.

Imunizado com as duas doses da vacina, o ministro está com sintomas leves, semelhantes aos de gripe. Ele vai cumprir o isolamento social.

Na terça-feira (31/8), antes do diagnóstico, Nunes Marques tomou posse como ministro-substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na vaga destinada a ministros do Supremo.

