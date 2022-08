Nunes Marques volta a deixar elegível Roberto Arruda, condenado duas vezes por improbidade administrativa

STJ havia mantido inelegibilidade do ex-governador do DF, mas ministro do STF decidiu restabelecer direitos políticos do correligionário de Bolsonaro edit

247 - O ministro Kássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), devolveu os direitos políticos ao ex-governador do DF, Roberto Arruda (PL), tornando-o elegível para o pleito deste ano. A informação é da coluna Painel, da revista Veja.

Arruda havia tido os direitos políticos cassados pelo Tribunal de Justiça do DF e Territórios após ser condenado em segunda instância por improbidade administrativa. Ele foi alvo de dois processos na operação Caixa de Pandora.

A defesa do ex-governador tentou reverter a decisão do TJDFT no Superior Tribunal de Justiça, mas, na última segunda-feira (1), o STJ recusou o recurso e manteve a inelegibilidade do ex-governador. Agora, com a decisão do ministro do STF, Arruda está liberado para concorrer.

“Em face do exposto, suspendo a eficácia do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios na Apelação Cível 0013595-14.2011.8.07.001, restando restabelecidos os direitos políticos de José Roberto Arruda”, escreveu Nunes Marques na sentença.

Pesquisa presencial Quaest (DF-08227/2022) divulgada em 17 de julho mostrava Arruda tecnicamente empatado com Ibaneis Rocha (MDB) na disputa pelo governo do Distrito Federal. Ambos lideravam a corrida para o comando do DF. A coluna Painel da Veja, no entanto, afirma que o político do PL deve se candidatar para uma vaga na Câmara dos Deputados.

