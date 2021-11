O 'climão' de distância e frieza entre Bolsonaro e Mourão em evento no Planalto

O vice-presidente havia criticado o uso do orçamento secreto usado por Jair Bolsonaro para a compra de votos no Congresso Nacional edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O clima entre Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão é de frieza e distanciamento. Foi assim durante os 30 minutos de uma solenidade sobre o Marco Regulatório Trabalhista, nessa quarta-feira (10), no Palácio do Planalto.

Mourão havia criticado o uso do orçamento secreto, ao dizer que "os princípios da administração pública, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência não estavam sendo respeitadas nessa forma de execução orçamentária".

De acordo com o jornal O Globo, os dois nem se olharam ou trocaram palavras. Antes do evento eles desceram juntos a rampa que liga o gabinete de Bolsonaro ao Salão Nobre, uma praxe da solenidade. Mas ambos muito sérios e com expressões fechadas.

PUBLICIDADE

Após o anúncio do final da solenidade, Mourão se retirou discretamente e não ficou para fotos, cumprimentos e outros salamaleques com os convidados, ao contrário de Bolsonaro.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE