OAB-DF diz que “atentados a jornalistas são ataques às instituições”

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Distrito Federal (OAB-DF) defendeu a importância do rápido esclarecimento sobre as razões que motivaram o esfaqueamento brutal do jornalista da TV Globo em Brasília, Gabriel Luiz, 28 anos.

Em nota divulgada na tarde desta sexta-feira (15/4), a OAB-DF disse que “soma-se às instituições em defesa da atuação de jornalistas pela investigação do bárbaro crime perpetrado contra o jornalista”.

“É fundamental o esclarecimento sobre as razões que motivaram o crime. Atentados a jornalistas configuram-se como ataque às instituições que são pilares da democracia, como é a imprensa. Prestamos solidariedade e apoio ao Gabriel Luiz, à sua família e amigos”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE