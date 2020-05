OAB vai ao Supremo para garantir acesso de advogados aos autos do inquérito das fake news

"O acesso aos autos é prerrogativa da advocacia. E prerrogativa da advocacia não se relativiza a depender do tema da investigação", justificou o presidente da OAB após anunciar decisão edit

247 - O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (AOB), Felipe Santa Cruz, anunciou que apresentou um pedido de habeas corpos na última sexta-feira (29) para garantir acesso aos autos do inquérito das fake news para os advogados que defendem investigados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

“Acabamos de impetrar, pela OAB, um habeas corpus no STF, em favor dos advogados de investigados no inquérito sobre fake news. O acesso aos autos é prerrogativa da advocacia. E prerrogativa da advocacia não se relativiza a depender do tema da investigação”, anunciou Santa Cruz.

Confira o tweet:

Acabamos de impetrar, pela OAB, um habeas corpus no STF, em favor dos advogados de investigados no inquérito sobre fake news. O acesso aos autos é prerrogativa da advocacia. E prerrogativa da advocacia não se relativiza a depender do tema da investigação. — Felipe Santa Cruz (@felipeoabrj) May 29, 2020

Agência Brasil - A Polícia Federal (PF) cumpriu, na última quarta-feira (27), 29 mandados de busca e apreensão no chamado inquérito das fake news, aberto no ano passado para apurar ofensas e ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). As diligências ocorreram em endereços ligados a 17 pessoas.

Os mandados foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no STF, e têm por objetivo apurar a existência de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais de notícias falsas contra autoridades da República. A ordens foram cumpridas no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Santa Catariana.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.