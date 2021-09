Onyx discursa em defesa de Bolsonaro e convoca para atos de 7 de setembro: "Supremo é o povo"

Declaração do ministro faz referência ao STF, que vem sendo alvo de ataques frequentes por parte de Jair Bolsonaro e seus aliados edit

247 - O ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, convocou a militância bolsonarista a participar dos atos em apoio ao governo Jair Bolsonaro marcados para o dia 7 de setembro. “No dia 7, nós vamos todos para a rua. No dia 7, nós vamos de verde e amarelos. Vamos levar nossos filhos e filhas, nossos avós, netos, levar nossa alma e coração para que fique muito claro que Supremo é o povo brasileiro”, disse Onyx no discurso de abertura da segunda edição brasileira da Cpac, conferência conservadora e de extrema direita, que teve início nesta sexta-feira (3), em Brasília.

A fala do ministro faz referência ao Supremo Tribunal Federal (STF), que vem sendo alvo de ataques constantes por parte de Jair Bolsonaro e seus aliados. Também nesta sexta, Bolsonaro convocou os militantes e apoiadores a participarem das manifestações como forma de enviar um ultimato “a um ou dois” integrantes da Corte, em uma citação indireta aos ministros Alexandre de Moraes e Luis Roberto Barroso.

Onyx também aproveitou a ocasião para atacar o PT e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera as pesquisas de intenção de voto para o pleito presidencial de 2022. “Somos nós contra eles”, afirmou. “Enquanto eles se serviram do Brasil, o governo do presidente Bolsonaro serve ao Brasil. Não é apenas um jogo de palavras. Isso faz toda a diferença”, completou mais à frente.

O evento foi organizado pelo Instituto Conservador-Liberal, presidido pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

