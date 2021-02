Onyx é exonerado da Secretaria-Geral da Presidência

Em nota, o governo afirmou que Onyx Lorenzoni deixou o cargo de cargo de ministro da Secretaria-Geral da presidência "para tratar de emendas do orçamento no Congresso Nacional", e que reassumirá a pasta no dia 2 de março edit

247 - O governo federal exonerou Onyx Lorenzoni, nessa sexta-feira (26), do cargo de ministro da Secretaria-Geral da presidência. A decisão, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. De acordo com a publicação, a exoneração ocorreu “a pedido”.

Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência afirmou que o ministro deixou o cargo "para tratar de emendas do orçamento no Congresso Nacional", e que reassumirá a pasta no dia 2 de março.

As emendas ao Orçamento da União são propostas por meio das quais os congressistas definem a destinação de dinheiro público da União.

