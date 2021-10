Onyx Lorenzoni e Guedes brigam no Planalto por causa de reformas

O embate entre os ministros incluiu até mesmo uma insinuação homofóbica por parte de Onyx Lorenzoni, que citou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite edit

247 - Em reunião no Palácio do Planalto na semana retrasada entre Jair Bolsonaro e os ministros Paulo Guedes (Economia), Flávia Arruda (Secretaria de Governo), Ciro Nogueira (Casa Civil) e Onyx Lorenzoni (Trabalho), relata Lauro Jardim, do jornal O Globo, as reformas foram motivo de briga.

Onyx defendeu que o governo abra mão de quaisquer reformas, até mesmo da administrativa, sob o argumento de que desta forma não se ganha eleição. Bolsonaro irá concorrer à reeleição em 2022 mas está atrás do ex-presidente Lula nas pesquisas.

Guedes reagiu, citando as intenções reformistas do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), pré-candidato à Presidência da República. "Pois no seu estado (Rio Grande do Sul) tem um cara que fez as reformas e pode ser candidato a presidente".

Onyx então fez uma insinuação homofóbica para rebater Guedes. "Ele é mais homem que você: teve coragem de tocar essas reformas todas", disse o ministro do Trabalho. Em julho deste ano, Leite se assumiu homossexual.

