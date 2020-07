Onyx Lorenzoni se reuniu com ao menos 49 pessoas nos últimos 14 dias antes de anunciar que foi contaminado pela Covid-19

Diagnosticado com o coronavírus, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, teve reuniões com quase 50 pessoas, entre políticos, assessores e outras personalidades nos 14 anteriores aos primeiros sintomas da Covid-19 edit

247 - Diagnosticado com o coronavírus, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni (DEM), teve reuniões com ao menos 49 pessoas, entre políticos, assessores e outras personalidades nos 14 anteriores aos primeiros sintomas da Covid-19. O titular da pasta anunciou na manhã desta segunda (20) que está infectado pela doença. De acordo com informações publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo, nomes como general Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, José Levi, advogado-geral da União (AGU), e Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, aparecem na agenda oficial de Onyx na tarde da última quinta (16), horas antes dos primeiros sintomas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) havia informado que o tempo de incubação do coronavírus, ou seja, o período em que a pessoa está infectada sem apresentar sintomas, pode variar de 1 a 14 dias.

No período, o ministro da Cidadania foi ao Palácio do Planalto para um encontro com o ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Netto, na segunda (13). Também recebeu em seu gabinete o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS), na quarta (15).

O ministro da Cidadania foi um dos mais ativos membros de cargos do primeiro escalão do governo Jair Bolsonaro a negar os efeitos da pandemia. Em abril, Lorenzoni disse, em coletiva de imprensa, que devemos ter "um impacto muito aquém do esperado".

No mês seguinte, o titular da Cidadania afirmou à Record que Bolsonaro "deu todas as condições" para que o País enfrentasse o coronavírus.

