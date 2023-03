Operação contra golpistas do 8/1 não tem data para terminar, avisa Cappelli

"Todos serão identificados e punidos na forma da lei", garantiu o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli edit

247 - O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, destacou nesta sexta-feira (17) que vão continuar as investigações da Polícia Federal contra suspeitos de envolvimento nos atos golpistas do dia 8 de janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal.

"A Operação Lesa Pátria não tem data para acabar. Todos serão identificados e punidos na forma da lei", escreveu o dirigente no Twitter.

Policiais prenderam nesta sexta a mulher que, em 8 de janeiro, escreveu "perdeu, mané" na estátua da deusa Têmis, o monumento da Justiça em frente à sede do Supremo.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou mais de mil pessoas por envolvimento nos atos golpistas.

