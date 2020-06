Operação investiga desvio de respiradores no DF por médico da rede pública e fraude de R$ 79 mi

247 - A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu sete mandados de busca e apreensão, realizados na manhã desta quarta-feira (3), para investigar o desvio de respiradores da Secretaria de Saúde do DF, que supostamente foi organizado por grupo liderado por um médico e servidor público. A operação também apura fraude no valor de R$ 79 milhões, destinados para hospitais de campanha. A informação é do portal G1.

Fabiano Duarte Dutra, médico e servidor alvo da investigação, está diretamente associado às diretorias do Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal (IGES-DF). Ele administra hospitais e unidades de pronto atendimento e já foi preso em outra operação, que apurava a existência de “Máfia das Próteses”, acrescenta a reportagem.

