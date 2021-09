Oposição na Câmara se une na organização de dois atos contra Bolsonaro

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Partidos da oposição na Câmara dos Deputados unificaram as diretrizes para novas manifestações pelo impeachment de Jair Bolsonaro marcadas para os dias 2 de outubro e 15 de novembro. São eles: PSOL, PT, PCdoB, PDT, PSB, PV, Rede, Solidariedade e Cidadania.

Bolsonaro é alvo de mais de cem pedidos de impeachment devido aos inúmeros crimes de responsabilidade cometidos antes e durante a pandemia do coronavírus, como tentativa de interferência na Polícia Federal, estímulo a um golpe no país e recomendações contrárias à ciência no âmbito da pandemia.

Os últimos atos bolsonaristas aconteceram no dia 7 de setembro, quando Bolsonaro disse que não acataria decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes - o magistrado incluiu Bolsonaro no inquérito das fake news, em agosto.

PUBLICIDADE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) incluiu na investigação sobre Bolsonaro que corre no órgão a apuração sobre a origem do financiamento dos atos golpistas do 7 de setembro. O Judiciário quer saber quem realizou o pagamento de transporte, diárias, quem participou da organização das manifestações e se elas tiveram conteúdo de campanha eleitoral antecipada.

O tribunal já apura os ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas.

PUBLICIDADE

A data do dia 2/10 já havia sido apontada pela campanha nacional Fora Bolsonaro, formada pelas frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular. É, portanto, um gesto de generosidade desses partidos acolher o dia 2 como referência para uma primeira manifestação unificada. Bom começo! — Juliano Medeiros (@julianopsol) September 15, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE