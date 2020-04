Oposição quer Bolsonaro alvo de inquérito que apura atos contra a democracia

PSB, PDT, PT, PCdoB, PSOL, Rede e PCB alertam STF que o presidente da República participou de atos anti-democráticos no domingo e pedem sua inclusão entre os investigados no inquérito que apura a responsabilidade de deputados na convocação de manifestações edit

247 - Partidos da oposição (PSB, PDT, PT, PCdoB, PSOL, Rede e PCB) apresentaram notícia de fato contra Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira, 22. Eles querem incluí-lo no rol de investigados no Inquérito 4828, que apura a participação de deputados nas manifestações contra o regime democrático e as instituições do Estado brasileiro, como o Congresso e o judiciário.

Além de instigar aglomeração de pessoas em plena pandemia do novo coronavírus contra as recomendações das autoridades sanitárias, Bolsonaro participou e discursou em atos, “claramente antidemocráticos”, segundo a oposição.

“O discurso (…) contou com palavras de apoio aos manifestantes como ‘não queremos negociar nada’ e ‘acredito em vocês’, enquanto proferiam palavras de ordem contra o presidente da Câmara, o Supremo Tribunal Federal e seus ministros, ostentando faixas com pedidos de fechamento de outros poderes e reestabelecimento do famigerado AI-5”, apontam no recurso, entregue ao ministro Alexandre de Moraes.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.