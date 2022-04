Orçamento secreto do Ministério da Defesa bancou mais de R$ 7 milhões em campos de futebol

Apoie o 247

247 - Utilizado para enviar dinheiro público a redutos eleitorais de parlamentares, o orçamento secreto do Ministério da Defesa bancou até a construção de quadras esportivas e campos de futebol em quatro estados: Amapá, Acre, Tocantins e Rondônia. O governo liberou, em 29 de setembro do ano passado, R$ 4,5 milhões para seis campos de grama sintética em seis bairros de Macapá, capital do Amapá. O dinheiro saiu de uma indicação do senador Davi Alcolumbre (União-AP).

De acordo com o jornal O Globo, o Ministério da Defesa justificou que as obras proporcionarão a "melhoria na infraestrutura básica do município e da qualidade de vida da população", além de possibilitar "avanços na dinamização da economia local com a utilização de fornecedores de materiais e serviços, ampliação de emprego e renda".

O senador Lucas Barreto (PSD-AP) destinou R$ 950 mil de recursos do Ministério da Defesa para a construção de um campo de grama sintética com arquibancada e iluminação na capital do estado. Barreto também contemplou o município de Vitoria do Jari com outros R$ 950 mil para um segundo campo nos mesmos moldes.

O prefeito de Vitória do Jari, Ary Duarte Da Costa (União Brasil-RJ) disse que ele próprio pediu a obra a Barreto, que liberou o dinheiro junto à pasta da Defesa. "Caiu na conta no início deste ano. O local da obra era um campo de areia, num aterro. Como surgiu a possibilidade de direcionamento da verba, por meio do senador Barreto, a gente castrou o projeto (no Ministério da Defesa)", complementou.

O dinheiro da pasta também será usado para a construção de um campo em Porto Acre (AC). De acordo com o prefeito Benedito Cavalcante Damasceno, a obra, ao custo de R$ 800 mil, foi um pedido feito diretamente por ele à senadora Mailza Gomes, que é do seu partido, o PP. "A obra foi licitada, já. O recurso já está na conta. Foi um pedido que fizemos à senadora", disse.

Quadras

O Ministério da Defesa também aplicou R$ 21 milhões na construção de quadras esportivas nos estados de Tocantins, Amapá, Rondônia e Acre. A maior parte do dinheiro foi liberada na gestão Braga Netto.

O município de Laranjal do Jari, no Amapá, por exemplo, recebeu R$ 1 milhão no dia 28 de outubro do ano passado, por indicação de Lucas Barreto.

O município de Sena Madureira, no Acre, recebeu R$ 2,5 milhões para em quadras esportivas. O dinheiro foi uma solicitação da senadora Mailza Gomes, do PP, apontaram documentos do Ministério da Defesa.

