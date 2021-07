Osmar Terra minimizou a gravidade do estado de saúde de Bolsonaro: "só uma irritação"

Na semana passada, quando Bolsonaro esteve no Rio Grande do Sul, o médico negacionista deu seu pitaco: "Em 99% dos casos, não é nada. Só uma irritação" edit

247 - O deputado federal Osmar Terra (MDB-RS), notório por seu negacionismo quanto à pandemia da Covid-19 e pela defesa de teorias anticientíficas, minimizou a gravidade do quadro de saúde de Jair Bolsonaro, que teve de ser transferido para São Paulo para uma possível cirurgia de remoção de parte do intestino.

Na semana passada, quando Bolsonaro esteve no Rio Grande do Sul, Terra deu seu pitaco: "Em 99% dos casos, não é nada. Só uma irritação". (Com informações do Globo).

