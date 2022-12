Pacheco, Alcolumbre e Silveira fecham acordo para evitar adiamento da votação da PEC da Transição

Senadores foram alertados que durante a sessão da CCJ desta terça-feira poderia haver um pedido de vista, o que atrasaria a votação da matéria no plenário do Senado edit

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), participou de uma reunião na segunda-feira (5) com os senadores Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e Alexandre Silveira (PSD-MG). O objetivo do encontro, segundo o G1, foi buscar um acordo para evitar o adiamento da votação da PEC da Transição.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), deverá votar o texto nesta terça-feira (6) e, caso seja aprovada, a matéria deverá ser levada ao plenário do Senado na quarta-feira (7). Alcolumbre é o presidente da CCJ e Silveira é o relator da PEC da Transição.

De acordo com a reportagem, a reunião aconteceu após Pacheco, Alcolumbre e Silveira terem sido alertados que “durante a sessão da CCJ desta terça-feira poderia haver pedido de vista (mais tempo para os senadores analisarem a proposta)”. Diante disso, passaram a articular um acordo para que a PEC seja votada nesta terça na comissão ou, se houver pedido de vista, seja votada já nesta quarta”.

A PEC da Transição autoriza o governo eleito a gastar R$ 198 bilhões fora do teto em 2023. O dinheiro seria utilizado para assegurar o pagamento mensal de R$ 600 aos beneficiários do Bolsa Família, acrescido de R$ 150 por criança até 6 anos.

