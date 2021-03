Pacheco defende mais discussão sobre privatização da Petrobras e diz que foco é Correios e Eletrobras

“A ordem do dia é Correios e Eletrobras. A Petrobras é uma ideia forjada nesse momento de discussão com vocês, pode eventualmente pode ser evoluída, mas é preciso ter muito rigor técnico, político de conveniência mesmo, de oportunidade para se evoluir”, afirmou o presidente do Senado edit

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), afirmou que a privatização da Petrobras ainda precisa ser discutida para ocorrer. Segundo ele, as privatizações neste momento estão concentradas na Eletrobras e nos Correios, com base em propostas encaminhadas pelo governo Jair Bolsonaro ao Congresso.

“A ordem do dia é Correios e Eletrobras. A Petrobras é uma ideia forjada nesse momento de discussão com vocês, pode eventualmente pode ser evoluída, mas é preciso ter muito rigor técnico, político de conveniência mesmo, de oportunidade para se evoluir”, afirmou o presidente do Senado durante evento promovido pelos jornais O Globo e Valor Econômico.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), no mesmo evento, indicou possível apoio a um processo de privatização da Petrobras no mesmo modelo proposto pelo governo para a Eletrobras.

A entrega da proposta de privatização da Eletrobras ocorreu no final de fevereiro, após Bolsonaro ser altamente pressionado pelo mercado financeiro pela demissão do neoliberal e banqueiro Roberto Castello Branco da presidência da Petrobras.

Privatização da EBC

O ministro das Comunicações, Fábio Faria (PSD), anunciou nesta quarta-feira, 10, que busca viabilizar a privatização da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), estatal responsável pela TV Brasil, Agência Brasil e outras redes midiáticas.

"Após a inclusão no PND, o BNDES vai contratar uma consultoria e iniciar os estudos. A partir das informações que nós iremos receber, vamos definindo o melhor modelo", afirmou Faria em nota.

