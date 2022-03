Pacheco defende penduricalho para juízes e procuradores

"São funções específicas", afirmou o presidente do Senado edit

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), defendeu a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que dá um benefício extra no contracheque de juízes e procuradores (adicional de 5% do salário a cada cinco anos) para o Judiciário.

"Não há nenhum privilégio em relação à carreira de juiz ou promotor, tampouco o juiz e o promotor podem se julgar maiores ou melhores. São funções específicas", disse o parlamentar em discurso no Congresso Nacional do Ministério Público, em Fortaleza (CE).

Com a proposta, juízes e procuradores passariam a receber o adicional acima do teto constitucional, de R$ 39,3 mil mensais.

O presidente do Senado afirmou que os profissionais enfrentam "trabalhos infindáveis" em algumas comarcas e júris que duram dias.

