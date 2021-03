Pacheco diz que “CPI da Covid” contra Bolsonaro atrapalha combate à pandemia

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), argumentou também que o Congresso não poderia iniciar os trabalhos de uma CPI, porque neste momento as atividades legislativas estão suspensas edit

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), afirmou nesta segunda-feira, 22, que a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a gestão do governo Jair Bolsonaro da pandemia "atrapalharia" o enfrentamento à pandemia de Covid-19 no país.

Ele argumentou também que o Congresso não poderia iniciar os trabalhos de uma CPI, porque neste momento as atividades legislativas estão suspensas tanto para comissões permanentes como para as provisórias.

