Pacheco diz que PEC para blindagem de parlamentares causa "perplexidade" e poderá ser considerada inconstitucional

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), expressou nesta quarta-feira (28) "perplexidade" diante de uma eventual proposta para proteger deputados e senadores de ações da Polícia Federal, medida que estaria sendo discutida nos bastidores da Câmara dos Deputados, relata o g1.

De acordo com informações de Andréia Sadi, também do g1, a proposta envolveria uma emenda à Constituição (PEC) que estabeleceria regras especiais, e até mesmo uma proibição, para operações realizadas pela polícia dentro das dependências do Congresso. Conforme essa sugestão, ações judiciais, mandados de busca e apreensão, e investigações contra parlamentares só poderiam ser executadas após aprovação pela Mesa Diretora do Senado e da Câmara dos Deputados.

Ao ser questionado por jornalistas sobre essa possível proposta, Pacheco expressou preocupação, destacando que qualquer medida que restrinja a possibilidade de investigação, inclusive contra autoridades públicas, pode ser considerada inconstitucional. "O que eu estou dizendo é que qualquer iniciativa que busque extinguir a possibilidade de investigação contra qualquer cidadão, inclusive aqueles que ostentam em autoridade pública, é algo que pode gerar algum tipo de perplexidade e até de questionamento sob o ponto de vista constitucional", afirmou o presidente do Senado.

No entanto, Pacheco também ressaltou a possibilidade de aprimorar os procedimentos de investigação. Ele mencionou que formas de execução das medidas cautelares contra parlamentares com prerrogativas podem ser melhoradas, embora não tenha oferecido detalhes sobre como isso poderia ser feito. "Obviamente que o aprimoramento na forma da execução de toda e qualquer [medida] cautelar contra quem tenha prerrogativa por função, eventualmente pode ser alvo de aprimoramento, que pode ser trabalhado no âmbito do Congresso", completou.

