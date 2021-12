Pacheco diz que Rosa Weber foi "sensata" ao liberar "orçamento secreto"

Ministra do STF também ampliou de 30 para 90 dias o prazo para que os nomes de quem indicou as emendas sejam revelados edit

Por Marcelo Montanini, Metrópoles - O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse, nesta terça-feira (7/12), que a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber foi “sensata” ao liberar a execução das emendas de relator. A ministra também ampliou de 30 para 90 dias o prazo para que os nomes de quem indicou as emendas sejam revelados.

“É uma decisão que me parece sensata, que tem compromisso com a solução do problema. Todos nós queremos a máxima transparência possível deste orçamento e destas emendas parlamentares e do relator”, declarou Pacheco, acrescentando que vai buscar cumprir o prazo estabelecido pela ministra.

“Há um entendimento que foi importante não é só para Judiciário e Legislativo, mas que o orçamento precisa ser executado porque isso é saúde, educação, infraestrutura, investimento para o Brasil todo. Obviamente que queremos transparência e melhor emprego desses recursos e vamos buscar os mecanismos próprios para isso”, acrescentou.

