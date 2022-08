Pacheco diz que Senado vai priorizar análise do fim do rol taxativo da ANS

Senado vai dar prioridade à análise do projeto de lei que extingue o rol taxativo da Agência Nacional de Saúde, que contém a lista de atendimento obrigatório pelos planos de saúde edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), afirmou, em evento no Expert XP 2022, em São Paulo, nesta quinta-feira, 4, que vai dar prioridade à análise do projeto de lei que extingue o rol taxativo da Agência Nacional de Saúde (ANS), que contém a lista de atendimento obrigatório pelos planos de saúde.

A proposta foi aprovada na terça-feira, 3, pela Câmara dos Deputados após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidir que a lista de serviços era taxativa e não exemplificativa. Isto é, que a lista contém serviços obrigatórios a serem cumpridos pelos planos.

>>> Leia mais: Entidades rebatem ANS e cobram votação de Pacheco no caso do Rol da ANS

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Senado, a votação está marcada para a próxima terça-feira, 9. “Não posso afirmar sobre o mérito da questão, apenas garantir que teremos toda atenção e ligeireza para a apreciação desse projeto. O plenário irá decidir se será o mesmo texto da Câmara”, afirmou Pacheco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.