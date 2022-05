Pacheco: 'é inimaginável que chegaríamos em 2022 precisando defender o judiciário'

O presidente do Senado criticou ataques do bolsonarismo à Justiça e ao sistema eleitoral brasileiro edit

247 - Sem citar Jair Bolsonaro (PL), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), afirmou nesta quinta-feira (12) que o Congresso Nacional deve "combater excessos". O parlamentar comentou sobre ataques de políticos ao Judiciário brasileiro.

"É preciso haver um fortalecimento das instituições. Como disse o governador Rui Costa aqui, é inimaginável que chegaríamos em 2022 precisando defender o judiciário. Precisamos defender a democracia em tempos de atentados nocivos à sociedade brasileira. Temos que ter coragem para defender o nosso judiciário e queria reafirmar aqui que eu respeito o poder judiciário do meu país", disse Pacheco, na abertura do Congresso Brasileiro de Magistrados, em Salvador (BA).

Bolsonaro vem questionando a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro e defendido a atuação das Forças Armadas na checagem dos resultados das próximas eleições.

O Judiciário tem reagido aos ataques de Bolsonaro. De acordo com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luiz Edson Fachin, "forças desarmadas" é que devem acompanhar as eleições. No final de abril, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso disse que as Forças Armadas 'estão sendo orientadas a atacar e desacreditar' o processo eleitoral brasileiro.

