Pacheco marca reunião com governadores para discutir crise institucional

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), confirmou para quinta-feira (2) da próxima semana a reunião com o Fórum de Governadores, para uma discussão sobre a crise institucional causada pelos ataques de Jair Bolsonaro à democracia.

Governadores disseram à coluna de Bela Megale que também tentam articular a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-PI), no encontro.

O grupo de 25 governadores ainda pediu encontros com Bolsonaro e com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. O magistrado deu sinais de que marcará a agenda.

