Pacheco: 'não existe democracia sem respeito ao Poder Judiciário'

O presidente do Senado deu o seu posicionamento em um contexto de ameaças de golpe feitas por Jair Bolsonaro

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), destacou nesta quinta-feira (19) que não existe democracia sem "absoluto respeito ao Poder Judiciário". A declaração deu seu posicionamento em um contexto de críticas à Justiça brasileiro e ameaças de golpe feitas por Jair Bolsonaro (PL).

"Sempre quero deixar claro o nosso compromisso com a democracia, com o estado de direito. E esse compromisso, definitivamente, não se faz sem o absoluto respeito ao Poder Judiciário, e é o que aqui eu gostaria de externar", disse o parlamentar, que participou de uma reunião no Conselho da Justiça Federal (CJF).

"Nenhuma mente supera a potência da mente coletiva e temos aqui algumas e alguns dos mais brilhantes pensadores e operadores do direito, dentre eles, ministras e ministros do Superior Tribunal de Justiça", acrescentou Pacheco.

