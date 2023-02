Pacheco: 'o Brasil precisa divergir civilizadamente e respeitar a autoridade das instituições públicas'

Apoie o 247

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta quarta-feira (1º) que a "polarização tóxica" no País deve ser "erradicada". Após ser reeleito para a presidência da Casa, o parlamentar fez críticas aos atos golpistas do dia 8 de janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, onde fica o gabinete da Presidência da República, e o Supremo Tribunal Federal.

"Os brasileiros precisam voltar a divergir civilizadamente, precisam reconhecer com absoluta sobriedade quando derrotados e precisam respeitar a autoridade das instituições públicas", disse Pacheco. "A polarização tóxica precisa ser erradicada de nosso país. Acontecimentos como os ocorridos aqui neste Congresso Nacional e na Praça dos Três Poderes em 08 de janeiro de 2023 não podem, e não vão, se repetir".

De acordo com o senador, "pacificação não significa se calar diante de atos golpistas". "Pacificação é buscar cooperação. Pacificação é lutar pela verdade. Pacificação é abandonar o discurso de nós contra eles e entender que o Brasil é imenso e diverso, mas é um só. O Brasil é um só", afirmou o presidente do Senado e do Congresso. "A democracia está de pé pelo trabalho de quem se dispõe ao diálogo, não ao confronto. E continuaremos de pé, defendendo e honrando nossa nação".

O parlamentar destacou também as parcerias que serão necessárias com o governo Lula para o Brasil retomar o crescimento econômicos e direitos sociais.

