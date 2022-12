Pacheco pauta votação da PEC da Transição para quarta-feira

Apoie o 247

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), incluiu a análise da PEC da Transição na pauta de votação da Casa desta semana. De acordo com a Folha de S. Paulo, “a expectativa é que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Davi Alcolumbre (União-AP), inicie a discussão do tema na terça-feira (6) para que ele seja votado na manhã de quarta”.

A pauta divulgada por Pacheco ressalta que a matéria está pendente de deliberação da CCJ. Ainda conforme a reportagem, “integrantes dos partidos da base do governo de Jair Bolsonaro, nas últimas semanas, sinalizaram que podem pedir vista na CCJ, o que acarretaria em mais tempo para votação”.

Se a PEC for aprovada, o texto seguirá para a Câmara dos Deputados. Ali, são necessários 308 votos para que a PEC seja aprovada. “A base de Lula, que conta com os partidos de esquerda e os de centro (MDB, PSD e União Brasil) que fizeram parte da aliança com o petista no segundo turno da eleição presidencial, devem dar pouco mais de 280 votos à proposta”, destaca o periódico.

