Pacheco pode autorizar CPI do MEC nesta terça

O presidente do Senado agendou uma reunião com líderes partidários para discutir a abertura da CPI que tem como objetivo investigar supostos casos de corrupção no MEC edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), deve autorizar a instalação da CPI do MEC nesta terça-feira, 5, segundo informações do Estadão Conteúdo. A CPI tem como objetivo investigar supostos casos de corrupção no Ministério da Educação que levaram, em junho, à prisão do ex-ministro Milton Ribeiro e pastores.

Segundo a reportagem, a oposição espera que as investigações e ações da comissão iniciem em agosto, justamente quando inicia a campanha eleitoral. Jair Bolsonaro (PL) pode ser alvo de apuração. Por outro lado, a base do governo quer adiar a CPI para depois das eleições.

Pacheco agendou uma reunião com líderes partidários para discutir a abertura da CPI nesta terça-feira, 5, de manhã, e informou que pretende ler o requerimento de instalação no mesmo dia no plenário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O trabalho da CPI só começa efetivamente após a indicação dos membros pelos líderes partidários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE