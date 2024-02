Pacheco: projeto para blindar parlamentares de operações da PF causa 'perplexidade'

O parlamentar disse que, se a proposta for aprovada, pode gerar 'questionamento do ponto de vista constitucional' edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta quarta-feira (28) a jornalistas, em Brasília (DF), que a eventual Proposta de Emenda à Constituição para blindar deputados e senadores de operações da Polícia Federal causa "perplexidade". O deputado federal bolsonarista Rodrigo Valadares (União Brasil-SE) é autor da PEC.

De acordo com o senador, "qualquer iniciativa que busque extinguir a possibilidade de investigação contra qualquer cidadão é algo que pode gerar algum tipo de perplexidade e até de questionamento do ponto de vista constitucional". Pacheco disse que a "forma da execução de toda e qualquer [medida] cautelar contra quem tenha prerrogativa por função" pode apenas ser "alvo de aprimoramento".

continua após o anúncio

A proposta sobre o aval do Legislativo para medidas judiciais do Supremo começou a ser discutida por causa das operações da Polícia Federal (PF) em endereços ligados aos deputados federais Carlos Jordy e Alexandre Ramagem, ambos do PL do Rio de Janeiro, acusados de envolvimento em espionagem ilegal e tentativas de golpe.

O eventual projeto sobre as operações da PF são parte de uma espécie de ofensiva do Congresso sobre o STF. Outras duas propostas restringem decisões monocráticas dos magistrados, e delimita mandatos para ministros do STF.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: