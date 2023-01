Pacheco responde Cida Gonçalves e diz que Senado não 'cogita retrocesso' no debate sobre aborto

Ministra afirmou que, com a nova composição do Senado, há grandes chances de derrota ao se tentar avançar nas discussões sobre o aborto edit

247 - O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), emitiu nota para responder à ministra das Mulheres, Aparecida Gonçalves, afirmando que nunca houve na Casa a "mínima cogitação de retrocesso nas hipóteses legais" referentes a aborto.

Em entrevista à Folha de S. Paulo, a ministra disse que com a nova composição do Congresso - com forte presença conservadora e bolsonarista - há grandes chances de derrota em tentativas de avanço no debate sobre aborto. Da forma como está colocado hoje pelo Congresso e da forma como está sendo convocado pelo Senado, qualquer discussão sobre aborto nós vamos perder mais do que nós vamos avançar".

Pacheco afirma que a fala de Cida é um "prejulgamento" do Congresso. "E sobre o aborto não há e nunca houve mínima cogitação de retrocesso nas hipóteses legais. Portanto, é importante o ministério propor suas políticas e ideias e não prejulgar o Congresso. Enviarei nesta semana a relação de matérias aprovadas por este Congresso, nos últimos dois anos, a favor das mulheres e estarei pronto a receber sugestões do ministério. Nunca se produziu tanto em defesa das mulheres, inclusive por meio da liderança da bancada feminina, que criei em 2021".

Apesar dos argumentos apresentados por Pacheco, o Congreso Nacional apresenta sim uma forte resistência ao aborto.

