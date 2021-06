Pacheco sinaliza a favor da CPI da Covid: 'Constituição garante a existência da CPI e assegura sua prorrogação'

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), sinalizou à CNN Brasil que poderá sim atender ao pedido de senadores pela prorrogação do funcionamento da CPI da Covid. "A mesma Constituição que garante a existência de uma CPI também assegura a sua prorrogação", disse ele após decidir que somente se manifestará sobre a prorrogação depois que o prazo de 90 dias de funcionamento da comissão for esgotado.

"Eu preciso conduzir o destino do Senado Federal como presidente do Senado. A CPI foi instalada, ela tem o prazo de 90 dias e a prorrogação deve ser decidida ao final do prazo de 90 dias. Isso pra mim me parece muito óbvio, muito claro, até porque o pedido de prorrogação pode querer incluir outros fatos determinados a ser apurados, de modo que é razoável aguardar o esgotamento do prazo de 90 dias e por ocasião da iminência desse esgotamento fazer, então, a decisão ou não sobre a prorrogação, à luz dos requisitos objetivos", afirmou.

Pacheco ainda disse que "a prorrogação de uma CPI não é uma vontade pessoal do presidente de uma Casa legislativa” e que "nunca negou" a importância do trabalho dos senadores da comissão.

