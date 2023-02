Pacheco: terrorismo em Brasília não será esquecido e produzirá "consequências severas" aos responsáveis

Apoie o 247

ICL

247 - Em pronunciamento durante a abertura da sessão do Senado nesta quarta-feira (8), o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), relembrou o terrorismo bolsonarista que assolou Brasília há exatamente um mês e afirmou que tal episódio "deplorável" não será esquecido e produzirá "consequências severas" aos envolvidos.

O senador lembrou a reunião emergencial, que classificou como "inédita e histórica", convocada pelo presidente Lula (PT) no dia seguinte aos atentados: "os chefes de Poderes e os representantes dos estados brasileiros vieram a Brasília demonstrar solidariedade e união. A reunião de forças demonstrou a resiliência da democracia. A violência dessa minoria antidemocrática não representa o povo brasileiro e nem tampouco a vontade do povo brasileiro".

>>> Ataques intensificaram convívio harmonioso entre os Poderes, diz Rosa Weber sobre 8/1

>>> Lula celebra "democracia restaurada", um mês após ataques terroristas em Brasília

Pacheco também adotou um tom duro ao mencionar as punições aos bolsonaristas golpistas envolvidos nas invasões: "esse episódio deplorável não será esquecido e produzirá consequências severas aos responsáveis. Como já disse, as instituições brasileiras não se eximirão de investigar e punir exemplarmente todos os criminosos envolvidos, direta ou indiretamente, naquela barbaridade".

"Quero dizer às brasileiras e aos brasileiros, todos aqueles que respeitam as nossas instituições, que a nossa democracia está de pé e sai ainda mais forte deste lamentável acontecimento. Seguimos trabalhando firmes no Senado Federal", pontuou o presidente do Congresso Nacional.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.