Pacheco visita Moraes e defende respeito ao resultado das eleições

"Tenho plena confiança na lisura do processo", afirmou o presidente do Senado

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), fez nesta segunda-feira (22) a primeira visita ao ministro Alexandre de Moraes após a troca de comando no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). "Tenho plena confiança na lisura do processo e que o resultado das urnas, seja qual for, será respeitado por todos, inclusive pelos partidos e candidatos", disse o parlamentar.

"Papel dos candidatos de ter esse comportamento e essa postura que busque essa pacificação é muito importante, porque é a melhor forma de exercermos a democracia", acrescentou.

Moraes assumiu o comando do TSE no último dia 16. O novo presidente do TSE disse que a Justiça Eleitoral será "firme e implacável" para combater fake news sobre eleições.

Jair Bolsonaro (PL) faz acusações sem provas ao dizer que o sistema eleitoral brasileiro não tem segurança contra fraudes. Partidos de oposição denunciam que ele pode tentar um golpe se for derrotado em outubro.

