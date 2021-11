Pacheco: votação da PEC dos Precatórios no Senado deve ser concluída em novembro

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que a votação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) dos Precatórios deve ser concluída na Casa ainda em novembro. A proposta dá um cheque em branco de R$ 90 bilhões para Jair Bolsonaro gastar em ano eleitoral. Os relatos foram publicados pelo jornal Folha de S.Paulo.

"Nós temos ciência da urgência nisso. Eu acredito que, no curso do mês de novembro, nós possamos apreciar na CCJ [Comissão de Constituição e Justiça] e apreciar no plenário em dois turnos no Senado Federal", afirmou.

"Há um senso de urgência na solução do problema dos precatórios, assim como um senso de urgência em relação à instituição de um programa social que substitua o Bolsa Família, que incremente o Bolsa Família e que atualize o valor para as pessoas que são beneficiárias", complementou.

PUBLICIDADE

Precatórios são dívidas da União e o objetivo do governo é limitar as despesas com os pagamentos desses débitos.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE