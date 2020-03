Paciente com coronavírus no DF apresenta piora e está em coma induzido

A paciente está internada no Hospital Regional da Asa Norte. O hospital informa que “houve piora do quadro respiratório. Apesar de função renal preservada, ela apresenta síndrome respiratória aguda severa” edit

247 - A paciente diagnosticada com o novo coronavírus no Distrito Federal apresentou priora no quadro de saúde. Segundo a Secretaria de Saúde do estados, a mulher de 52 anos, moradora do Lago Sul, está em coma induzido e respirando por aparelhos.

A paciente está internada no Hospital Regional da Asa Norte. O hospital informa que “houve piora do quadro respiratório. Apesar de função renal preservada, ela apresenta síndrome respiratória aguda severa”.

Ainda de acordo com o boletim médico, o quadro de saúde da paciente é agravado por outras doenças, tecnicamente chamadas de comorbidades. O marido dela também está infectado, mas não precisou ser internado. Ambos fizeram uma viagem recente à Europa.