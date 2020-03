Paciente de coronavírus no DF respira por aparelhos

247 - Uma das pacientes infectadas por coronavírus no Brasil está em estado grave e respira por aparelhos, segundo informações do Ministério da Saúde.

A mulher de 52 anos que testou positivo para o vírus em primeiro exame teve o quadro agravado por doenças associadas. Ela está na unidade de terapia intensiva do hospital regional da Asa Norte, em Brasília.

“Ela apresenta síndrome respiratória aguda severa e tem comorbidades, que agravam o quadro clínico”, informa boletim médico divulgado pela secretaria da saúde do Distrito Federal.

O Brasil tem 19 casos confirmados - seis a mais do que no último balanço, divulgado nesta sexta-feira 6. Além de outros 673 casos sob suspeita no país.