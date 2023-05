Padilha diz que governo quer votar novo arcabouço fiscal na semana que vem

Apoie o 247

247 — Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) planeja votar a proposta do novo arcabouço fiscal, que substituirá o teto de gastos, na semana que vem.

A medida tem como objetivo instituir um regime fiscal sustentável que garanta a estabilidade macroeconômica do país e crie condições adequadas para o crescimento socioeconômico.

A proposta já recebeu o apoio dos presidentes da Câmara e do Senado e deve ser aprovada.

O relator do projeto na Câmara, Claudio Cajado (PP-BA), afirmou que a urgência da proposta será votada em plenário no dia 16 de maio, o que acelerará sua tramitação, mas a votação do mérito deve acontecer entre os dias 23 e 31 de maio. Cajado mantém diálogo com técnicos do Ministério da Fazenda e está considerando sugestões de deputados da oposição para a construção do texto final.

Algumas modificações já estudadas incluem a obrigatoriedade do corte de despesas em caso de descumprimento das metas fiscais e a retirada de exceções à regra que hoje estão no texto enviado pelo governo.

