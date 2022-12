Padilha é escolhido para Relações Institucionais de Lula

Apoie o 247

247 - O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) foi escolhido para ser o ministro das Relações Institucionais do terceiro governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Faltam poucos detalhes para que o anúncio oficial seja feito. A informação foi publicada nesta terça-feira (20) pela coluna de Alberto Bombig, no portal Uol.

Padilha ocupou o mesmo cargo no final do segundo mandato de Lula na Presidência, em 2009. Comandou o Ministério da Saúde no governo Dilma Rousseff (PT).

Outros dois nomes do Partido dos Trabalhadores tinham sido anunciados como ocupantes de cargos do primeiro escalão a partir de janeiro - Fernando Haddad (Fazenda) e Luiz Marinho (Trabalho).

