Padilha reafirma que arcabouço fiscal será entregue ao Congresso nesta terça

Ministro afirmou que não enxerga as recentes viagens do presidente ou seus posicionamentos sobre política externa como obstáculos para estabelecer apoio em votações do Congresso

Reuters - O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, reafirmou que o texto do novo arcabouço fiscal será entregue ao Congresso nesta terça-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após reunião com chefes de Poderes, parlamentares e governadores sobre violência nas escolas.

"(O arcabouço fiscal) será entregue hoje pelo presidente Lula, pelo ministro (da Fazenda Fernando) Haddad. Estaremos lá juntos com o presidente da Câmara e o presidente do Senado", disse ele em entrevista à rádio CBN.

Padilha já havia dito na véspera que o texto seria entregue nesta terça aos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no Palácio do Planalto.

O ministro ainda afirmou que não enxerga as recentes viagens oficiais do presidente ou seus posicionamentos sobre a política externa do país como obstáculos para estabelecer apoio em votações do Congresso ou manter as boas relações com aliados ocidentais, como os Estados Unidos.

"A visita do presidente Lula à China não afeta em nada tanto as atividades econômicas quanto a forte parceria estratégica com os Estados Unidos. O Brasil sempre teve uma tradição de ter uma postura independente na política externa", disse Padilha.

Padilha acrescentou que o Brasil "está aliado com a paz", negando declarações do chanceler russo, Sergei Lavrov, de que o país estaria alinhado com os interesses russos na guerra da Ucrânia.

