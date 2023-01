Padilha: reunião de Lula com ministros será de acolhimento e definição das primeiras ações do governo (vídeo)

Apoie o 247

247 — O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), afirmou que a reunião do presidente Lula (PT) com os novos ministros nesta sexta-feira, 6, será de acolhimento e definição das primeiras ações do governo. “Lula fez questão de convocar essa reunião, com todas e todos, um acolhimento desses novos ministros e ministras, da partida do início do governo”.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, deve apresentar as primeiras ações do governo nos 100 dias da gestão. “Tem uma fala e uma apresentação por conta da Casa Civil, das ações de coordenação de governo, das primeiras ações de coordenação da Casa Civil, de coordenar os ministérios que têm obras, fazer um grande levantamento das obras do país, como é que está a situação das obras no país”, disse. A reunião avaliará a situação das obras do país, para ver quais podem ser rapidamente retomadas e concluídas.

“Fazemos uma avaliação, inclusive, da composição, de como que estão as ações do governo, o início das ações do governo e de como se construir uma boa relação federativa. O presidente está convocando reunião de governadoras e governadores para o dia 27 de janeiro”, declarou.

Ainda, destacou que a reunião “conversar um pouco sobre medidas que cada ministério estão analisando a partir dos cem dias a partir dos relatórios dos estados e trazer esse projeto de transição. É um grande passo de início de governo, grande passo para fazer com que o Brasil volte a se unir e seja reconstruído sob liderança do presidente Lula”.

