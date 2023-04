Padilha volta a criticar ações do MST: 'existem outras formas de luta'

"Discordo de qualquer tipo de invasão de áreas produtivas", disse o ministro. Mobilizações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra fazem parte do chamado "Abril Vermelho" edit

247 - O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta sexta-feira (21) que há "outras formas de luta" e ao criticar as ocupações de integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) nos últimos dias.

"Discordo de qualquer tipo de invasão de áreas produtivas, sobretudo áreas em que estão se desenvolvendo pesquisa", afirmou Padilha, ao deixar uma evento da Conamad (Convenção Nacional das Assembleias de Deus Madureira), em Brasília.

"Acredito que o movimento e outros movimentos tenham outras formas de luta que podem conquistar ainda mais a sociedade para uma causa tão importante que é a causa da reforma agrária, agricultura familiar, produção de alimentos no nosso país", acrescentou.

As mobilizações do MST fazem parte do chamado "Abril Vermelho", jornada anual em que integrantes do movimento lembram o massacre de Eldorado dos Carajás, em 1996, e cobra avanços na política de reforma agrária. Ao todo, 155 policiais militares estiveram envolvidos na operação que deixou 21 camponeses mortos.

