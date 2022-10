Pai registra B.O. contra escola após imagem da filha ser usada pela campanha de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O músico Admilson Paiva registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia da Criança e do Adolescente, em Taguatinga (DF), dizendo que a escola onde a filha estuda levou os alunos, menores de idades, a um evento da campanha de Jair Bolsonaro sem o consentimento dos pais.

Paiva disse ao g1 que o colégio havia informado que faria um passeio por pontos turísticos de Brasília para uma gravação de um vídeo para a Copa do Mundo, e pediu que as crianças usassem camisetas da seleção brasileira.

As imagens foram divulgadas por Fábio Wajngarten, coordenador de comunicação da campanha do presidente, nas redes sociais e mostram Bolsonaro ao lado das crianças, muitas com camisas nas cores verde e amarela, no Palácio do Alvorada, cantando a música “Mostra tua força Brasil”. A publicação viralizou ao ser reproduzida por apoiadores do presidente.

"Não queremos tratar de política nesse caso. Não é porque é o Bolsonaro ou o Lula. A questão é que eu preciso saber onde a minha filha vai. Não gostei de vê-la exposta nacionalmente e mundialmente agora", afirmou Paiva.

