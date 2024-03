Palácio do Planalto busca substituto para a Diretoria-Geral da Abin

Entre os interlocutores do governo, a ideia com trocas de comando na Agência Brasileira de Inteligência é otimizar a apuração da PF sobre espionagem ilegal edit

247 - O Palácio do Planalto, onde fica o gabinete presidencial, em Brasília (DF), está em busca de um nome para substituir Luiz Fernando Corrêa no comando da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). De acordo com a coluna de Guilherme Amado, publicada nesta terça-feira (5), a avaliação é que a saída de Corrêa é necessária para otimizar a investigação sobre o uso ilegal da instituição para o monitoramento de opositores do governo Jair Bolsonaro. Houve cerca de 30 mil monitoramentos ilegais, informou o atual diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues.

Desenvolvido pela empresa israelense Cognyte (ex-Verint), FirstMile foi o programa usado no esquema de espionagem. Sua compra não aconteceu na gestão de Corrêa na Abin, mas envolveu Maurício Fortunato Pinto, indicado por ele e que ocupava o cargo de secretário de Planejamento e Gestão. Terminou sendo exonerado no ano passado.

A aquisição do programa aconteceu no governo Michel Temer (2016-2018, sem licitação, a um custo de R$ 5,7 milhões. De acordo com a Abin, o programa foi usado pelos agentes por aproximadamente 18 meses, entre dezembro de 2018 e maio de 2021.

Os investigados podem responder por crimes como organização criminosa, e interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei.

